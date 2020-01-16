«Общественный вердикт» опубликовал новое видео с избиениями заключенных в ярославской колонии
Активисты фонда «Общественный вердикт» опубликовали очередное видео из ярославской исправительной колонии №1. На этот раз в кадре события 2016 года. Один из участников - Хасдин Муртазалиев, дело которого будет слушаться завтра, 17 января. Накануне суда активисты предоставили возможность всем желающим посмотреть, что скрывает от глаз забор с колючей проволокой.
В кадре – прибытие группы этапированных в ярославскую ИК-1 заключенных. За кадром – собачий и человеческий лай. Сотрудники колонии выборочно избивают тех, кто слишком медленно пробегает мимо автозака.
- По указанию и при активном участии инспектора отдела безопасности колонии Максима Яблокова пробегавших осужденных избивали ногами, кулаками и дубинкой младшие инспекторы группы надзора Владислав Писаревский и Роман Оныпа, - комментируют видео в «Общественном вердикте». - Именно Муртазалиева наиболее жестоко избивает Яблоков с коллегами.
Когда инспектора отдела безопасности колонии задержали, он дал показания против своих коллег.
ИСТОЧНИК KP.RU