2020-01-15T12:05:35+03:00
Общество

Жители Рыбинска смогут задать вопросы по теплоснабжению домов

На встречах расскажут о системе работы «Рыбинской генерации»
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске по вопросам тепла в домах пройдет более 10 собранийВ Рыбинске по вопросам тепла в домах пройдет более 10 собранийФото: Полина Вачнадзе
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ООО «Рыбинская генерация» начала работу в городе в декабре прошлого года. Она отвечает за централизованное теплоснабжение.

Если у рыбинцев возникли какие-либо вопросы по платежам, графике работы организации, возникли проблемы с отоплением, они могут прийти на встречи, которые состоятся в январе и феврале.

График встреч:

- 15 января 18.00, библиотека-филиал №12 (Блюхера, 8)

- 16 января 17.30, ОКЦ (Чкалова, 89)

- 20 января 18.00, ул. 1-я Выборгская, 53 (общежитие)

- 21 января 18.00, библиотека-филиал №9 (ул. Расторгуева, 2)

- 22 января 18.00, СК «Метеор» (пр. Серова, 21)

- 23 января 18.00, КДК Переборы (пр. 50 лет Октября. 23, каб. 4)

- 27 января 18.00, библиотека-филиал №4 (ул Моторостроителей, 11)

- 29 января 17.00, ДК «Слип» (Пятилетки, 27, библиотека)

- 30 января 18.00, библиотека-филиал №8 (ул.Боткина, 9)

- 5 февраля 18.00, ДК «Вымпел» (ул. Кораблестроителей,6)

- 13 февраля 18.00, клуб «Ровесник» (ул. Сельскохозяйственная, 22)

ИСТОЧНИК KP.RU

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