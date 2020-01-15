2020-01-15T08:06:13+03:00
Общество

В ярославскую гимназию приехали школьники из Китая

Они живут в принимающих семьях, которые помогают им адаптироваться в России
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ребята устроили кулинарный поединокРебята устроили кулинарный поединокФото: Мэрия Ярославля
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В ярославскую гимназию №3, которая находится в Заволжском районе, прибыла делегация школьников из Китая. Наши ученики тоже ездили в КНР в рамках школьного обмена в июне 2019 года.

Во вторник, 14 января, у ребят был кулинарный день. Они приготовили друг другу и учителям свои национальные блюда и даже устроили кулинарный поединок.

Учитель русского языка из школы в городе Чачунь Чи Чао отметил, что наш язык сейчас очень популярен в их стране, и Россия сегодня – важный стратегический партнер.

Школьники живут в принимающих семьях, которые организуют для них совместный досуг, спортивные и творческие мероприятия.

Кстати, китайский язык изучают в ярославской гимназии уже второй год.

— Когда мы планировали ввести в гимназии второй обязательный иностранный язык и выбрали китайский, то сразу решили наладить сотрудничество с китайской стороной. На конференции российского общества преподавателей русского языка в Сочи познакомились с профессором Пекинского университета и попросили найти в Китае школу, где изучают русский язык и которая готова к сотрудничеству. Таким учреждением оказалась школа из города Чанчунь, — поделилась директор гимназии №3 Татьяна Табунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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