2020-01-10T11:48:31+03:00
Общество

За новогодние праздники в Ярославской области не вырубили ни одной незаконной елки

За этим следили передвижные группы, посты и полиция
Екатерина РЯБЦЕВА
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На дорогах работало 23 стационарных постаНа дорогах работало 23 стационарных постаФото: Правительство Ярославской области
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С 15 декабря по 7 января в Ярославской области провели более 400 рейдов по вырубке леса. Ни одного нарушения выявлено не было. Хвойный молодняк региона охраняло 17 передвижных групп вместе с лесными инспекторами, а также сотрудники полиции и общественники.

– Под жестким контролем также находилось исполнение договоров купли-продажи на заготовку новогодних елей, заключенных по результатам аукциона, который провел региональный департамент лесного хозяйства, – рассказали в пресс-службе правительства Ярославской области.

На дорогах работали 23 стационарных поста, на которых проверяли законность транспортировки древесины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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