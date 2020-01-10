За новогодние праздники в Ярославской области не вырубили ни одной незаконной елки
С 15 декабря по 7 января в Ярославской области провели более 400 рейдов по вырубке леса. Ни одного нарушения выявлено не было. Хвойный молодняк региона охраняло 17 передвижных групп вместе с лесными инспекторами, а также сотрудники полиции и общественники.
– Под жестким контролем также находилось исполнение договоров купли-продажи на заготовку новогодних елей, заключенных по результатам аукциона, который провел региональный департамент лесного хозяйства, – рассказали в пресс-службе правительства Ярославской области.
На дорогах работали 23 стационарных поста, на которых проверяли законность транспортировки древесины.
ИСТОЧНИК KP.RU