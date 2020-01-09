2020-01-09T12:53:58+03:00
Общество

В Ярославской области семья из пяти человек получила долгожданное жилье

Администрацию обязали дать людям квартиру
Полина Вачнадзе
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Семья получила благоустроенную квартируСемья получила благоустроенную квартируФото: Полина Вачнадзе
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Предоставить семье из Пошехонья новую квартиру местная администрация должна была по решению суда. Супруги со взрослыми детьми проживали в аварийном доме и с нетерпением ждали благоустроенное жилье, пошехонские власти с этим тянули.

- Судебные приставы возбудили исполнительное производства и уведомили главу администрации о необходимости исполнить решение суда в установленный срок. В противном случае это могло привести к административной и уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Местная власть требование исполнила: семье предоставили новую благоустроенную двухкомнатную квартиру. Только после этого приставы исполнительное производство окончили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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