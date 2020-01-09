Доброе утро. Ярославль встал пробку на 8 баллов

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:33:05+03:00

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Ярославцы, которые так долго ждали снежной зимы, едва ли добрались на работу.

Утром, 9 января, проснувшийся после праздников город встал в восьмибалльную пробку.

Из-за обильного снегопада заторы в привычных горожанам местах усилились в несколько раз.

Как обычно, пострадали жители проспекта Фрунзе и Тормозного шоссе. Также стоял Московский проспект до улицы Кривова и улица Машиностроителей до поворота на Авиаторов, и Дачная и Авиаторов до улицы Красноборской.

Вереницы сонных водителей уже и не надеялись приехать вовремя. Доброе утро.

ИСТОЧНИК KP.RU