На рождественском концерте в Ярославле прямо под окнами храма включили «Сектор газа»

8 Янв. 2020 2020-01-08T12:19:47+03:00

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-Рождество Христово - один из главных православных праздников, который является символом нашей надежды на лучшее, веры в добро и справедливость! - поздравил ярославцев Владимир Волков. А вечером 7 января на главной площади города, во время «рождественского» концерта заиграл «Сектор газа»: «Водки пять бутылочек завались и месиво, и поэтому мы блин затянули песенку…». Под эти и другие хиты на сцену перед храмом Ильи Пророка поднялись дети, пьяные взрослые и бомжи.

- В афише был заявлен вечерний рождественский концерт. Мы с дочкой поехали погулять в центр города на Советскую площадь. И вот, в Светлый праздник Рождества, на главной площади, у храма играет «Солнышко лучистое», «В Питере пить», «Рюмка водки на столе». Шок… Люди приходят на площадь семьями с детьми и тут же уходят, обсуждая музыку… Столица Золотого Кольца России! Стыдно, горько и обидно за любимый и красивый город! – пишут ярославцы в соцсетях.

На Рождество в Ярославле играл "Сектор газа".

Видимо, за время длительных праздников мысли у горожан немного смешались в кучу, но и в похабной музыке на Рождество обвинили мэра Волкова. Мол, всему свое время и место, а год свиньи закончился.

- Дайте городу развитие, новые спортивные заведения, стройте сады, поликлиники! Обустраивайте город! Сделайте дороги! Решайте проблемы! А нет-прочь с должности мэра в отставку! – кончил за упокой неравнодушный ярославец.

Впрочем, работе градоначальника уже дали оценку почти четыре тысячи человек, подписав электронную петицию о его отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU