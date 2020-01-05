В Успенском соборе Ярославля в честь Рождества Христова пройдут богослужения
Божественные литургии совершат 6 и 7 января
ФОТО: пресс-служба Ярославской епархии
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В навечерие Рождества Христова митрополит Ярославский и Ростовский Вадим совершит Божественную литургию. Она пройдет в Успенском кафедральном соборе, начало в 09.00.
В праздник Рождества Христова, богослужение начнется ровно в полночь. А накануне, 6 января, в соборе будет отслужено Всенощное бдение. Начало - в 16.00.
Кроме того, 7 января в Успенском соборе совершат Великую вечерню, которая начнется в 17.00, сообщает пресс-служба Ярославской епархии.
ИСТОЧНИК KP.RU