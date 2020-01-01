2020-01-01T19:41:06+03:00
Происшествия

Ярославца будут судить за организацию борделя

Девушки предоставляли услуги сексуального характера за вознаграждение
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Стоимость услуги варьировалась от 2500 до 4000 за часСтоимость услуги варьировалась от 2500 до 4000 за часФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

25-летний ярославец обвиняется по статье "Организация занятия проституцией". По данным следствия, с октября 2017 года до декабрь 2018-го он работал сутенером.

Создал рекламу а интернет-портале, девушкам предоставил свою квартиру на улице Жукова, а в случае необходимости, сам привозил их клиентам. Стоимость услуги варьировалась от 2500 до 4000 за час, часть этих денег мужчина забирал себе.

- Уголовное дело расследовалось сотрудниками полиции. сейчас оно направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Ярославля, - сообщает прокуратура Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24