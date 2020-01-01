Ярославца будут судить за организацию борделя
25-летний ярославец обвиняется по статье "Организация занятия проституцией". По данным следствия, с октября 2017 года до декабрь 2018-го он работал сутенером.
Создал рекламу а интернет-портале, девушкам предоставил свою квартиру на улице Жукова, а в случае необходимости, сам привозил их клиентам. Стоимость услуги варьировалась от 2500 до 4000 за час, часть этих денег мужчина забирал себе.
- Уголовное дело расследовалось сотрудниками полиции. сейчас оно направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Ярославля, - сообщает прокуратура Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU