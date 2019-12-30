В ярославском Музее истории города пройдёт день открытых дверей

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-30T16:38:13+03:00

Бесплатный билет можно будет получить в кассе с 10 утра до 17 часов вечера. Фото: Мэрия Ярославля

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В ярославском музее истории города состоится день открытых дверей. Мероприятие запланировано на среду 8 января. Бесплатный билет можно будет получить в кассе с 10 утра до 17 часов вечера.

- Гости смогут увидеть макет города XIII века, вспомнить, как жили ярославцы в разные времена и даже посмотреть выпуск «Песня-89», - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. - Кроме того, можно будет сфотографироваться у елки, украшенной в ретро-стиле.

Помимо этого, для посещения будет открыта мини-выставка «Деревянный Новый год».

ИСТОЧНИК KP.RU