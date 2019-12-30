В ярославском Музее истории города пройдёт день открытых дверей
Мероприятие состоится 8 января
Бесплатный билет можно будет получить в кассе с 10 утра до 17 часов вечера.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:
В ярославском музее истории города состоится день открытых дверей. Мероприятие запланировано на среду 8 января. Бесплатный билет можно будет получить в кассе с 10 утра до 17 часов вечера.
- Гости смогут увидеть макет города XIII века, вспомнить, как жили ярославцы в разные времена и даже посмотреть выпуск «Песня-89», - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. - Кроме того, можно будет сфотографироваться у елки, украшенной в ретро-стиле.
Помимо этого, для посещения будет открыта мини-выставка «Деревянный Новый год».
ИСТОЧНИК KP.RU