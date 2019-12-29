В Рыбинске преступник вырвал из рук женщины сумку и скрылся
В полицию Рыбинска обратилась 33-летняя местная жительница, у которой в темное время суток неизвестный похитил сумку и убежал. Женщина рассказала, что в сумке были документы, два мобильных телефона и пять тысяч рублей.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан безработный 25-летний житель Рыбинска, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU