В Рыбинске преступник вырвал из рук женщины сумку и скрылся

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-29T12:40:15+03:00

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В полицию Рыбинска обратилась 33-летняя местная жительница, у которой в темное время суток неизвестный похитил сумку и убежал. Женщина рассказала, что в сумке были документы, два мобильных телефона и пять тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан безработный 25-летний житель Рыбинска, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU