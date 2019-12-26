В Брагино с недостроенного дома упал 16-летний подросток
Парень почти не пострадал, но следователи проводят доследственную проверку
Почему недостроенный дом не находится под охраной?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
В Дзержинском районе с недостроенного здания свалился 16-летний мальчик. Это случилось в темное время суток в среду, 25 декабря.
Вероятнее всего, школьник оступился и упал с четвертого этажа. Подросток «родился в рубашке», и практически не пострадал, получив легкие травмы. Однако этим делом заинтересовался Следственный комитет.
— Следственным отделом по Дзержинскому району города Ярославля СУ СКР по Ярославской области по факту произошедшего проводится доследственная проверка, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU