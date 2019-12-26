В Брагино с недостроенного дома упал 16-летний подросток

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-26T11:35:57+03:00

Почему недостроенный дом не находится под охраной? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парень почти не пострадал, но следователи проводят доследственную проверку

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В Дзержинском районе с недостроенного здания свалился 16-летний мальчик. Это случилось в темное время суток в среду, 25 декабря.

Вероятнее всего, школьник оступился и упал с четвертого этажа. Подросток «родился в рубашке», и практически не пострадал, получив легкие травмы. Однако этим делом заинтересовался Следственный комитет.

— Следственным отделом по Дзержинскому району города Ярославля СУ СКР по Ярославской области по факту произошедшего проводится доследственная проверка, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU