В Рыбинске повысится стоимость проезда в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-25T09:57:38+03:00

Произойдет это, как не трудно догадаться, с 1 января

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Вот такой подарок жителям Рыбинска на Новый год – с 1 января в городе увеличится стоимость проезда в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в троллейбусе станет 22 рубля, в автобусе – 23 рубля. Маршрутные такси подорожают до 26 рублей.

Изменится и цена льготных проездных, предназначенных для одного вида транспорта, автобуса или троллейбуса. Для многодетных родителей и учащихся школ стоимость льготного проездного документа составит 470 рублей в месяц.

Последний раз в Рыбинске проезд в общественном транспорте дорожал ровно год назад, в маршрутках – три года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU