В Рыбинске закончили благоустраивать парк в микрорайоне Волжский

СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-25T09:50:07+03:00

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К благоустройству подрядчики приступили в июле этого года. За это время они заменили ливневую канализацию, оформили дорожки, обновили зеленые насаждения, воссоздали фонтан, сделали освещение. Уже установлены скамейки и урны, смонтированы детская и игровая площадки.

По словам главы города, остались незначительные недоработки, которые будут завершены следующим летом. Например, нужно сделать подсыпку и дорожки там, где привыкли ходить люди.

- Но самое главное – люди хотели видеть в парке фонтан и он смонтирован, мы успели это сделать при плюсовых температурах, пробный запуск прошел успешно, - сказал Денис Добряков.

На зиму фонтан законсервируют, закроют защитной конструкцией.

В благоустройстве парка приняли участие и местные жители. Молодые семьи высадили здесь 10 лип – появилась семейная аллея. К празднику рядом с парком установили живую ель и украсили ее игрушками, которые сделали жители микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU