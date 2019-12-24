Надо знать фарватер. В огромной луже в Ярославле утонули две машины
Ярославль – одна большая декорация к фильму о русской безысходности. Тяжелому и грустному, после которого ничего не хочется и не можется. И это фото должно стать постером.
В огромной луже недалеко от Волгоградской утонили сразу две машины. По словам местных, это далеко не первые жертвы ярославской действительности.
- Там всегда это море было, так оно ещё не такое глубокое. Я на «Дастере» там по фары плюхнулся, - пишет Иван Дегтярев.
Если вы думаете, что это единичный случай, ошибаетесь. Днем ранее на улице Строителей, у дома № 15, в яму нырнула иномарка.
- Водитель не местный, я останавливалась, помочь хотела. Он все тросы порвал уже, джип пытался вытащить, и тоже никак, местные-то знают, что туда лучше не соваться.
Это Ярославль, детка, и сюда лучше не соваться.
Фото: Жесть Ярославль, Сархан Салманов/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU