Ярославль укутался в туман. Только не сиреневый
Еще синоптики обещают дожди
День будет серый и облачныйФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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На Ярославль опустился туман.
Из-за резкого потепления город стал практически невидимым. Утром температура воздуха поднялась до +7 градусов, а ночью ртуть в термометре снова опустится до +5… 0 градусов.
Синоптики прогнозируют небольшой южный ветер 3-8 метров в секунду. В целом будет облачно и серо.
– Ожидается небольшой дождь, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
К обеду туман развеется.
Будьте осторожны за рулем, и не забывайте про противотуманные фары, зонтик и дождевик.
ИСТОЧНИК KP.RU