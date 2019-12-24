2019-12-24T10:04:48+03:00
Общество

Ярославль укутался в туман. Только не сиреневый

Еще синоптики обещают дожди
Екатерина РЯБЦЕВА
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День будет серый и облачныйДень будет серый и облачныйФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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На Ярославль опустился туман.

Из-за резкого потепления город стал практически невидимым. Утром температура воздуха поднялась до +7 градусов, а ночью ртуть в термометре снова опустится до +5… 0 градусов.

Синоптики прогнозируют небольшой южный ветер 3-8 метров в секунду. В целом будет облачно и серо.

– Ожидается небольшой дождь, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

К обеду туман развеется.

Будьте осторожны за рулем, и не забывайте про противотуманные фары, зонтик и дождевик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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