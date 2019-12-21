2019-12-21T12:33:05+03:00
Происшествия

Трасса для ралли? В Ярославле на Фрунзе столб разрезал легковушку на две части

Водитель чудом выжил
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: С. ЛапшинФОТО: С. Лапшин
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Для ярославского автомобилиста эта ночь стала по-настоящему фатальной. Около пяти часов утра на проспекте Фрунзе ВАЗ-2112 буквально разорвало на две части. 32-летний мужчина не справился с управлением и влетел в столб.

– В шесть утра скорой и спасателей уже не было. Стояли только ГАИ, – написал в паблике «Дороги Ярославля» Юрий Криков. – Очень длинный тормозной след… Нёсся, видать - мама не горюй.

Случилось чудо, и водитель выжил. В УМВД России по Ярославской области рассказали, что скорая доставила его в больницу.

Очевидцы сообщают, что «двенашка» была с костромскими номерами, а сам водитель – житель Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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