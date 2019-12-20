2019-12-20T14:56:53+03:00
Общество

В Ярославской области у должника-строителя арестовали коллекцию монет стоимостью 1 миллион рублей

Должен ярославец почти 4 миллиона
Полина Вачнадзе
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Предварительная оценка арестованного имущества – 1 миллион рублейПредварительная оценка арестованного имущества – 1 миллион рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мастер и заказчик заключили договор на строительство дома, был внесен аванс – почти 4 миллиона рублей, но к работе никто так и не приступил. В итоге строитель оказался должен клиенту довольно крупную сумму.

Когда дело поступило к судебным приставам, те проверили, какое имущество есть у должника и на что можно наложить арест. Как казалось вначале, ничем ценным мужчина не владел: были счета в банках, но там хранились небольшие суммы, которые списались в пользу пострадавшей стороны.

Тогда пристав вызвал ярославца на беседу и после длительного разговора тот признался, что владеет богатой нумизматической коллекцией, в которой, согласно акту переписи, оказалось 56 старинных монет.

Предварительная оценка арестованного имущества – 1 миллион рублей. Альбомы с монетами опечатали и изъяли.

- Если должник не предпримет никаких мер, чтобы разобраться с ситуацией, то стоимость коллекции установят специалисты по оценке, затем монеты будут реализованы с торгов, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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