Ярославские приставы записались на окраску волос к должнице, которая не возвращала долг по кредиту
Жительница Ярославской области оформила несколько кредитов в разных банках больше, чем на 200 тысяч рублей, но возвращать деньги не торопилась.
Кредиторы обратились в суд, и приставы стали ездить к должнице по адресу. Однако дверь никто не открывал. На счетах у женщины было пусто.
Тогда представители власти узнали, что ярославна неофициально работает в парикмахерской, и принимает клиентов только по телефонной записи. Дверь в салон осторожная женщина просто так не открывала.
– Сотрудник службы, позвонив должнице, записался к ней на окраску волос. Приехав в назначенное время, должница открыла дверь в салон, закрыть которую в последствии ей не удалось, – рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.
Судебные приставы арестовали у неплательщицы парикмахерское оборудование – ножницы, фен и машинки. Если она в ближайшее время не погасит долг, то имущество будет реализовано.
ИСТОЧНИК KP.RU