Ярославские приставы записались на окраску волос к должнице, которая не возвращала долг по кредиту

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-19T15:30:35+03:00

У женщины арестовали ножницы, фен и машинки для стрижки волос

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Жительница Ярославской области оформила несколько кредитов в разных банках больше, чем на 200 тысяч рублей, но возвращать деньги не торопилась.

Кредиторы обратились в суд, и приставы стали ездить к должнице по адресу. Однако дверь никто не открывал. На счетах у женщины было пусто.

Тогда представители власти узнали, что ярославна неофициально работает в парикмахерской, и принимает клиентов только по телефонной записи. Дверь в салон осторожная женщина просто так не открывала.

– Сотрудник службы, позвонив должнице, записался к ней на окраску волос. Приехав в назначенное время, должница открыла дверь в салон, закрыть которую в последствии ей не удалось, – рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Судебные приставы арестовали у неплательщицы парикмахерское оборудование – ножницы, фен и машинки. Если она в ближайшее время не погасит долг, то имущество будет реализовано.

ИСТОЧНИК KP.RU