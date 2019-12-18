Ярославский предприниматель задолжал сотрудникам 1,5 миллиона рублей зарплаты

СЕГОДНЯ 16:39 2019-12-18T16:39:01+03:00

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38-летний генеральный директор организации «ЛИД», которая производит строительные металлические конструкции, с июля по сентябрь 2019 года не платил зарплату своим сотрудникам. Мужчина задолжал 1 миллион 500 тысяч рублей. Выяснилось, что в распоряжении компании средства были, но оплачивать труд предприниматель не торопился.

Было возбуждено уголовное дело.

– В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия, в том числе направленные на обеспечение исполнения работодателем обязательств по соблюдению гарантированного Конституцией Российской Федерацией права работников на вознаграждение за труд, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Следователи допрашивают людей, оставшихся без зарплаты, изучают документацию и финансовую отчетность. Возможно, имущество компании будет арестовано.

ИСТОЧНИК KP.RU