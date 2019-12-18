Водитель должен выплатить компенсацию сбитым пешеходам, которые шли по дороге

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-18T10:45:53+03:00

Мужчина их не заметил и сбил

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ДТП произошло в декабре прошлого года в Первомайском районе. Нарушая правила дорожного движения, мужчины шли прямо по центру проезжей части. Разъезжаясь со встречным автомобилем, водитель пешеходов не заметил и сбил их. Был причинен вред здоровью средней тяжести.

Суд установил, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине пешеходов, но, несмотря на это, водитель должен выплатить им компенсацию за моральный вред.

- В соответствии с требованиями действующего законодательства компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случае, когда вред причинен источником повышенной опасности, к которому, в том числе относится автомобиль, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Суд, конечно, учел, что в происшедшем нет вины водителя и имела место грубая неосторожность пострадавших, но заплатить им владелец машины все равно обязан.

ИСТОЧНИК KP.RU