Умер за рулем? В Ярославле на Суздальском шоссе водитель ВАЗ спровоцировал тройное ДТП

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-17T16:11:37+03:00

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Во вторник, 17 декабря, в 7.55 на Суздальском шоссе столкнулись три машины. Сначала ВАЗ врезался в Тойоту, а потом японская иномарка влетела в Рено.

– По предварительной информации у водителя ВАЗа резко ухудшилось состояние здоровья, в результате чего произошло ДТП, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

65-летний мужчина скончался на месте. Остальные участники аварии не пострадали.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, полиция и скорая помощь.

Обстоятельства случившегося уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU