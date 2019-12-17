Умер за рулем? В Ярославле на Суздальском шоссе водитель ВАЗ спровоцировал тройное ДТП
Остальные участники не пострадали
Трагедия произошла в 7.55 утраФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
Во вторник, 17 декабря, в 7.55 на Суздальском шоссе столкнулись три машины. Сначала ВАЗ врезался в Тойоту, а потом японская иномарка влетела в Рено.
– По предварительной информации у водителя ВАЗа резко ухудшилось состояние здоровья, в результате чего произошло ДТП, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
65-летний мужчина скончался на месте. Остальные участники аварии не пострадали.
На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, полиция и скорая помощь.
Обстоятельства случившегося уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU