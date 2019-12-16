2019-12-16T16:39:16+03:00
Происшествия

Ярославские следователи назвали причину загадочной смерти мужчины в деловом костюме

В СУ СК РФ по Ярославской области рассказали о трупе на пересечении Свердлова и Собинова
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Алексей Гришин‎, Дороги Ярославля/facebook.comФото: Алексей Гришин‎, Дороги Ярославля/facebook.com
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Судмедэксперты назвали причину смерти мужчины, чье тело было обнаружено в субботу, 14 декабря, на пересечении улиц Собинова и Свердлова в Ярославле. Труп мужчины, одетого в деловой костюм, нашли прохожие на тротуаре. Рядом с ним был странным образом припаркован внедорожник. Очевидцы связали машину с гибелью человека, но, оказалось, дело совсем в другом.

- Причиной смерти мужчины явилась внезапная коронарная смерть, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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