В Ярославле пропала бабушка в розовой шапке

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-16T11:46:18+03:00

Пенсионерка ушла из дома в Заволжском район четыре дня назад…

Изменить размер текста: A A

В Заволжском районе Ярославля пропала 82-летняя бабушка. 12 декабря Тамара Михайловна Жуйкова (Белова) вышла из дома в Заволжском районе и не вернулась. Пенсионерка была одета в серую куртку с капюшоном, розовую шапку, цветной шарф, синие штаны, серые ботинки и черные перчатки.

Рост ярославны – 164 сантиметра, плотного телосложения. Волосы седые, стрижка короткая. Глаза карие.

У пенсионерки возможна потеря памяти.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении бабушки, позвоните на горячую линию ЛизыАлерт: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU