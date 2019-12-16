В Ярославле пропала бабушка в розовой шапке
Пенсионерка ушла из дома в Заволжском район четыре дня назад…
ФОТО: ЛизаАлерт
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В Заволжском районе Ярославля пропала 82-летняя бабушка. 12 декабря Тамара Михайловна Жуйкова (Белова) вышла из дома в Заволжском районе и не вернулась. Пенсионерка была одета в серую куртку с капюшоном, розовую шапку, цветной шарф, синие штаны, серые ботинки и черные перчатки.
Рост ярославны – 164 сантиметра, плотного телосложения. Волосы седые, стрижка короткая. Глаза карие.
У пенсионерки возможна потеря памяти.
Если вы что-нибудь знаете о местонахождении бабушки, позвоните на горячую линию ЛизыАлерт: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU