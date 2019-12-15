Двое ярославцев украли норковую шубу и магнитофон. Вышло почти на двести тысяч

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-15T12:52:59+03:00

Возможно, они просто хотели быть самыми модными на сельской дискотеке Фото: Роман РЫЖИКОВ

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63-летняя жительница ярославского района обратилась в полицию, как только обнаружила, что ее деревенский дом кто-то обокрал. Пенсионерка не досчиталась норковой шубы, магнитофона и электроинструментов. Все вместе вышло на 196 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемых – ими оказались двое парней, которые к своим 25 и 24 годам уже бывали судимы. Зная, что к чему, рецидивисты признали свою вину и вместо ареста отделались пока подпиской о невыезде. Повезло и пенсионерке – они не успели продать похищенное.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража»

ИСТОЧНИК KP.RU