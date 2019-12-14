Телефонные мошенники украли у троих ярославцев более 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-14T17:33:55+03:00

Полиция напоминает: не ведитесь на уловки мошенников, банки никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области телефонные мошенники украли у троих человек более 200 тысяч рублей. Первой в полицию обратилась 38-летняя жительница Кировского района Ярославля. Преступники представились работниками банка и обманом украли у нее 54 тысячи рублей.

- Аналогичный случай произошел в Пошехонье. В полицию обратился 55-летний местный житель, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Неизвестный обманным путем завладел реквизитами его банковской карты и СМС-паролями, после чего произошло списание денежных средств. Ущерб составил 71 тысячу рублей.

Третей жертвой мошенников стала 70-летняя жительница Дзержинского района. Женщина доверилась «сотрудникам банка» и лишилась 71 тысячи рублей. Полиция напоминает: не ведитесь на уловки мошенников, банки никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU