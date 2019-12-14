2019-12-14T17:33:55+03:00
Общество

Телефонные мошенники украли у троих ярославцев более 200 тысяч рублей

В каждом из случаев преступники представлялись работниками банка
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Полиция напоминает: не ведитесь на уловки мошенников, банки никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды.Полиция напоминает: не ведитесь на уловки мошенников, банки никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославской области телефонные мошенники украли у троих человек более 200 тысяч рублей. Первой в полицию обратилась 38-летняя жительница Кировского района Ярославля. Преступники представились работниками банка и обманом украли у нее 54 тысячи рублей.

- Аналогичный случай произошел в Пошехонье. В полицию обратился 55-летний местный житель, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Неизвестный обманным путем завладел реквизитами его банковской карты и СМС-паролями, после чего произошло списание денежных средств. Ущерб составил 71 тысячу рублей.

Третей жертвой мошенников стала 70-летняя жительница Дзержинского района. Женщина доверилась «сотрудникам банка» и лишилась 71 тысячи рублей. Полиция напоминает: не ведитесь на уловки мошенников, банки никогда не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле сотрудникам ООО «РЭП» не выплачивали зарплату с ноября прошлого года
Телефонные мошенники украли у троих ярославцев более 200 тысяч рублей
В Тутаеве задержан парень, который жестоко избил 13-летнего подростка
В Ярославской области на трассе М-8 автомобиль насмерть сбил человека
Житель Ростова приговорен к исправительным работам из-за долга по алиментам
Где три белых коня? Еще одни декабрьские выходные в Ярославской области пройдут без снега
Ярославские школьники поедут на благотворительный Кадетский бал танцевать полонез и мазурку
Утки из Ярославля не хотят улетать на юг
В Рыбинске злоумышленники продавали липовые карты технического осмотра автомобилей
Поиски пропавшего в Рыбинске подростка завершены
В Рыбинске продавали поддельные диагностические карты техосмотра
По факту жестокого избиения подростка в Тутаеве возбуждено уголовное дело
В Ярославле с середины декабря до конца новогодних праздников перекроют центральные улицы
В Ярославле водитель-киноман смотрит за рулем маршрутки фильмы и пугает этим пассажиров
В Рыбинске для инвалидов открыли секцию по стрельбе
Обиженный житель Рыбинска решил отыграться на чужом мотоцикле
Нильский крокодил, бобры и померанский шпиц ответили на вопросы журналистов в Ярославском цирке
В Ярославской области пропала девушка-подросток в розовой кофте и черном пуховике
В Ярославской области установят автоматизированные пункты контроля веса транспорта
В Ярославской области в тройном ДТП насмерть разбилась женщина
Пьяный в хлам москвич предлагал ярославским полицейским взятку в 50 тысяч рублей
Ярославский областной суд продлил срок заключения под стражей экс-сотрудникам ИК-1
Ярославец испугался ареста золотой цепочки и выплатил ребенку долг по алиментам
На что копит ярославская молодежь?
Дорогу в Некрасовском районе отремонтировали только после предупреждения от приставов
Ярославец ограбил несколько магазинов почти на 140 тысяч рублей