В Рыбинске злоумышленники продавали липовые карты технического осмотра автомобилей

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-13T16:50:58+03:00

По итогам проверки было возбуждено два уголовных дела. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

У преступников был доступ к базе единой автоматизированной информационной системы технического осмотра

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Прокуратура Рыбинска провела проверку соблюдения законодательства при организации технического осмотра автомобилей. В ходе рейда были выявлены торговые точки, где любой желающий мог купить карту технического осмотра машины без его фактического проведения.

- Лица, имея доступ в базу единой автоматизированной информационной системы технического осмотра, оформляли заведомо подложные диагностические карты на транспортные средства, и передавали их автовладельцам за вознаграждение, что предоставляло право на заключение договора ОСАГО, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По итогам проверки было возбуждено два уголовных дела по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

ИСТОЧНИК KP.RU