В Рыбинске злоумышленники продавали липовые карты технического осмотра автомобилей
Прокуратура Рыбинска провела проверку соблюдения законодательства при организации технического осмотра автомобилей. В ходе рейда были выявлены торговые точки, где любой желающий мог купить карту технического осмотра машины без его фактического проведения.
- Лица, имея доступ в базу единой автоматизированной информационной системы технического осмотра, оформляли заведомо подложные диагностические карты на транспортные средства, и передавали их автовладельцам за вознаграждение, что предоставляло право на заключение договора ОСАГО, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
По итогам проверки было возбуждено два уголовных дела по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».
ИСТОЧНИК KP.RU