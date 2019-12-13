В Рыбинске продавали поддельные диагностические карты техосмотра
Рыбинская городская прокуратура во время проверки установила, что в нескольких торговых точках города продаются поддельные диагностические карты технического осмотра автомобилей. Естественно, никакого осмотра машин при этом не происходило.
- В нарушении положения ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств» лица, имея доступ в базу единой автоматизированной информационной системы техосмотра, оформляли заведомо подложные диагностические карты и передавали их автовладельцам. Это предоставляло право на заключение договора ОСАГО, - сообщает Ярославская областная прокуратура.
В полицию было направлено два материала, в результате возбуждены уголовные дела по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».
ИСТОЧНИК KP.RU