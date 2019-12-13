2019-12-13T16:35:35+03:00
Общество

В Рыбинске продавали поддельные диагностические карты техосмотра

Возбуждено два уголовных дела
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Конторы оформляли заведомо подложные диагностические картыКонторы оформляли заведомо подложные диагностические картыФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

Рыбинская городская прокуратура во время проверки установила, что в нескольких торговых точках города продаются поддельные диагностические карты технического осмотра автомобилей. Естественно, никакого осмотра машин при этом не происходило.

- В нарушении положения ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств» лица, имея доступ в базу единой автоматизированной информационной системы техосмотра, оформляли заведомо подложные диагностические карты и передавали их автовладельцам. Это предоставляло право на заключение договора ОСАГО, - сообщает Ярославская областная прокуратура.

В полицию было направлено два материала, в результате возбуждены уголовные дела по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Утки из Ярославля не хотят улетать на юг
В Рыбинске злоумышленники продавали липовые карты технического осмотра автомобилей
Поиски пропавшего в Рыбинске подростка завершены
В Рыбинске продавали поддельные диагностические карты техосмотра
По факту жестокого избиения подростка в Тутаеве возбуждено уголовное дело
В Ярославле с середины декабря до конца новогодних праздников перекроют центральные улицы
В Ярославле водитель-киноман смотрит за рулем маршрутки фильмы и пугает этим пассажиров
В Рыбинске для инвалидов открыли секцию по стрельбе
Обиженный житель Рыбинска решил отыграться на чужом мотоцикле
Нильский крокодил, бобры и померанский шпиц ответили на вопросы журналистов в Ярославском цирке
В Ярославской области пропала девушка-подросток в розовой кофте и черном пуховике
В Ярославской области установят автоматизированные пункты контроля веса транспорта
В Ярославской области в тройном ДТП насмерть разбилась женщина
Пьяный в хлам москвич предлагал ярославским полицейским взятку в 50 тысяч рублей
Ярославский областной суд продлил срок заключения под стражей экс-сотрудникам ИК-1
Ярославец испугался ареста золотой цепочки и выплатил ребенку долг по алиментам
На что копит ярославская молодежь?
Дорогу в Некрасовском районе отремонтировали только после предупреждения от приставов
Ярославец ограбил несколько магазинов почти на 140 тысяч рублей