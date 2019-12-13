По факту жестокого избиения подростка в Тутаеве возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:59 2019-12-13T17:15:20+03:00

В настоящее время проводятся следственные действия. ФОТО: скрин с видео

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Следственное Управление СКР по Ярославской области провело проверку по сообщениям об избиении 13-летнего мальчика в Тутаеве. Итогом проверки стало возбуждение уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц».

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Запрошена необходимая медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает ведомство.

По данной статье предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы, но только для совершеннолетних обвиняемых. В данном случае максимум, что грозит подросткам – до 10 лет.

Напомним, что вчера в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как один подросток повалил другого на земля и жестоко его избил. Удары приходились и по телу, и по голове.

Как стало известно, инцидент имел место еще в начале ноября и им занималась полиция. Пострадавший мальчик какое-то время находился в больнице, в коме. Сейчас он на домашнем обучении, школу не посещает.

ИСТОЧНИК KP.RU