В Ярославле у подростка нашли более полутора граммов наркотика
Ярославца взяли, когда он забирал смесь из «закладки»
Юноша находится под подпиской о невыездеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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17-летнего ярославца подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере. Как пояснил сам задержанный, смесь он приобретал для личного использования.
Подростка задержали во Фрунзенском районе Ярославля в том момент, когда он забирал наркотик из «закладки». Масса вещества составила 1,560 гр.
- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело, - пояснили в Следственном управлении СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU