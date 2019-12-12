2019-12-12T17:42:35+03:00
Происшествия

В Ярославле у подростка нашли более полутора граммов наркотика

Ярославца взяли, когда он забирал смесь из «закладки»
Полина Вачнадзе
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Юноша находится под подпиской о невыездеЮноша находится под подпиской о невыездеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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17-летнего ярославца подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере. Как пояснил сам задержанный, смесь он приобретал для личного использования.

Подростка задержали во Фрунзенском районе Ярославля в том момент, когда он забирал наркотик из «закладки». Масса вещества составила 1,560 гр.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело, - пояснили в Следственном управлении СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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