В Заволжском районе Ярославля иномарка жестко сбила 12-летнего мальчика
В среду, 11 декабря, в Заволжском районе Ярославля произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Около 19 часов на улице Серго Орджоникидзе 39-летний мужчина на «Ауди» сбил 12-летнего мальчика. Ребенок находился на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде в темное время суток. В результате столкновения школьник серьезно пострадал и сейчас госпитализирован.
Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии. Проводится проверка.
Отметим, в Ярославле существуют реальные проблемы с уличным освещением, что создает риск для водителей и пешеходов. Хотя власти недавно и рапортовали о мониторинге освещения, город по прежнему в полумраке.
ИСТОЧНИК KP.RU