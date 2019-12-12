2019-12-12T10:48:44+03:00
Происшествия

В Заволжском районе Ярославля иномарка жестко сбила 12-летнего мальчика

Ребенок госпитализирован
Роман РЫЖИКОВ
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Мальчика госпитализировалиМальчика госпитализировалиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В среду, 11 декабря, в Заволжском районе Ярославля произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Около 19 часов на улице Серго Орджоникидзе 39-летний мужчина на «Ауди» сбил 12-летнего мальчика. Ребенок находился на проезжей части без светоотражающих элементов на одежде в темное время суток. В результате столкновения школьник серьезно пострадал и сейчас госпитализирован.

Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии. Проводится проверка.

Отметим, в Ярославле существуют реальные проблемы с уличным освещением, что создает риск для водителей и пешеходов. Хотя власти недавно и рапортовали о мониторинге освещения, город по прежнему в полумраке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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