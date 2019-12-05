В ярославские колонии пытались передать гашиш, телефоны, сим-карту и наушники

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-05T14:55:39+03:00

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28-летний молодой человек пытался перебросить через забор в колонию №12 три мобильника и сверток с каким-то веществом.

Сотрудники колонии вместе с росгвардейцами задержали парня, а предметы передали на экспертизу.

– Результаты проведенного исследования подтвердили, что содержимое свертка является наркотическим веществом гашиш – общий вес около 3,55 грамм, – пояснили в УФСИН России по Ярославской области.

Вскоре будет принято процессуальное решение.

Еще один случай произошел в ИК-2. Туда, чтобы увидеть близкого человека, приехала 31-летняя жительница Московской области. Ее вещи осмотрели, как положено по правилам, и нашли в сумке сим-карту и наушники для телефона.

За такие «передачки» можно получить крупный административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU