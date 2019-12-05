В ярославские колонии пытались передать гашиш, телефоны, сим-карту и наушники
28-летний молодой человек пытался перебросить через забор в колонию №12 три мобильника и сверток с каким-то веществом.
Сотрудники колонии вместе с росгвардейцами задержали парня, а предметы передали на экспертизу.
– Результаты проведенного исследования подтвердили, что содержимое свертка является наркотическим веществом гашиш – общий вес около 3,55 грамм, – пояснили в УФСИН России по Ярославской области.
Вскоре будет принято процессуальное решение.
Еще один случай произошел в ИК-2. Туда, чтобы увидеть близкого человека, приехала 31-летняя жительница Московской области. Ее вещи осмотрели, как положено по правилам, и нашли в сумке сим-карту и наушники для телефона.
За такие «передачки» можно получить крупный административный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU