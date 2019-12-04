2019-12-04T11:24:08+03:00
Общество

В шести населенных пунктах Ярославской области модернизируют очистные сооружение

И где-то даже построят новые
Полина Вачнадзе
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Фото: правительство Ярославской областиФото: правительство Ярославской области
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Очистные сооружения планируют построить в Тутаеве и поселке Октябрь Некоузского района. В Некрасовском районе, а именно в Красном Профинтерне, пройдет модернизация уже существующей системы.

В Рыбинском районе очистные сооружения реконструируют в поселках Судоверфь и Каменники. Сейчас выбирают подрядчика для строительства очистных в Большом Селе.

Общая стоимость шести объектов – 730 миллионов рублей.

В этом году в регионе началась реализация программы «Чистая вода». Началось строительство новой станции водоподготовки в селе Купанском под Переславлем. В будущем году планируется создание станции водоочистки в поселке Красные Ткачи Ярославского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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