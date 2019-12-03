Всплыло, не дожидаясь весны. Ярославцы в шоке от «благоустройства» улицы Угличской

СЕГОДНЯ 17:41 2019-12-03T17:41:33+03:00

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- Сегодня со всеми службами прошли по Угличской. Очень приятно, что работы в таком объеме выполнены вовремя и главное качественно. – говорил в октябре мэр Владимир Волков во время технической приемки улицы, отремонтированной по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместе с градоначальником объект инспектировали глава районной администрации и сотрудники ДГХ. Замечания возникли, в основном, к мусору и отсутствию заборов.

Не прошло и пары месяцев, но то, что обычно всплывает по весне, всплыло раньше срока: Угличская разваливается на глазах.

- Это слёзы и боль. Куда бы вставить руки тем, кто это наделал? – пишет Татьяна Букина в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке».

Фото: Татьяна Букина, Дороги Ярославля/facebook.com

Женщина показала, что стало с улицей: бордюрный камень вываливается, плитка тоже, а земля с газона насыпана вровень с асфальтом.

- Это же миллион раз везде сказано, что это ведёт тупо к безобразно грязным тротуарам, - говорит женщина.- Но, когда мы сделали замечание рабочим, мы были посланы. А по указанным телефонам тех, кто этим всем руководит, мы не дозвонились.

В Департаменте городского хозяйства пообещали отработать с подрядчиком данный вопрос, но только когда погодные условия будут благоприятными…

Фото: Татьяна Букина, Дороги Ярославля/facebook.com

ИСТОЧНИК KP.RU