Ярославскому техническому университету исполнилось 75 лет со дня основания
В Ярославле состоялось празднование 75-летия технического университета. Мероприятие прошло 2 декабря в концертно-зрелищном центре. На празднике собрались сотрудники, ветераны, выпускники и студенты ВУЗа.
- Для промышленности региона характерен устойчивый спрос на выпускников университета. 90 процентов из них находят работу по специальности в первый же год после окончания вуза, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.
За 75 лет работы ЯГТУ из его стен выпустились более 50 тысяч специалистов. На данный момент в университете обучаются более четырёх тысяч студентов.
ИСТОЧНИК KP.RU