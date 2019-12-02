2019-12-02T19:41:28+03:00
Общество

Ярославскому техническому университету исполнилось 75 лет со дня основания

На торжественном мероприятии собрались сотрудники, ветераны, выпускники и студенты ВУЗа
Полина ЗАЙЦЕВА
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За 75 лет работы ЯГТУ из его стен выпустились более 50 тысяч специалистов.За 75 лет работы ЯГТУ из его стен выпустились более 50 тысяч специалистов.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославле состоялось празднование 75-летия технического университета. Мероприятие прошло 2 декабря в концертно-зрелищном центре. На празднике собрались сотрудники, ветераны, выпускники и студенты ВУЗа.

- Для промышленности региона характерен устойчивый спрос на выпускников университета. 90 процентов из них находят работу по специальности в первый же год после окончания вуза, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.

За 75 лет работы ЯГТУ из его стен выпустились более 50 тысяч специалистов. На данный момент в университете обучаются более четырёх тысяч студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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