Неадекватного ярославца, который залез на елку, доставили в наркологичку

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-02T13:14:16+03:00

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Ярославца, который залез на елку и упал с нее, передали врачам.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром. Сотрудники ГИБДД заметили странного мужчину на улице Андропова. Он подошел, стал ломать ель, а потом забрался на дерево и упал с него.

В это время правоохранители ожидали гуттаперчивого ярославца внизу. Они взяли его под руки и куда-то повели.

– Мужчину доставили в клиническую наркологическую больницу, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Он был в неадекватном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU