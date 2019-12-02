Неадекватного ярославца, который залез на елку, доставили в наркологичку
Мужчина находится в неадекватном состоянии
Вместо санитаров сотрудники ГИБДД/ФОТО: источник КП
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Ярославца, который залез на елку и упал с нее, передали врачам.
Напомним, инцидент произошел сегодня утром. Сотрудники ГИБДД заметили странного мужчину на улице Андропова. Он подошел, стал ломать ель, а потом забрался на дерево и упал с него.
В это время правоохранители ожидали гуттаперчивого ярославца внизу. Они взяли его под руки и куда-то повели.
– Мужчину доставили в клиническую наркологическую больницу, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Он был в неадекватном состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU