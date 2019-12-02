2019-12-02T09:03:33+03:00
Общество

Браконьеру из Рыбинского района грозит штраф до миллиона рублей

Мужчина ловил лосей с помощью капкана
Полина Вачнадзе
Поделиться:
должен будут выплатить ущерб – 240 тысяч рублей.должен будут выплатить ущерб – 240 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Информацию о том, что один из жителей деревни Барбино Рыбинского района охотится на животных, в полицию поступила от местного егеря. Нагрянули с проверкой к подозреваемому и у него дома нашли мясо лося. Рыбинец не стал отпираться и рассказал, как он охотился. На лосиной тропе установил капкан в виде петли из металлического тросика, куда и угодил сохатый.

- Подозреваемый выдал оставшееся мясо лося, сотрудники полиции изъяли приспособление для изготовления петель и готовую петлю, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Браконьер должен будут выплатить ущерб – 240 тысяч рублей. Кроме того, ему грозит и штраф от 500 тысяч рублей до миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Ярославля и председатель муниципалитета поспорили, о чем можно говорить на совещании, а о чем нет
Под Ярославлем мужчина попытался затащить 9-летнего мальчика в машину
Ярославец накопил 39 штрафов и лишился водительского удостоверения
Ярославские фристайлисты взяли бронзу, серебро и золото на Кубке Европы
Лошади в Ярославле портят городское имущество
Неадекватного ярославца, который залез на елку, доставили в наркологичку
Житель Ярославской области воровал из советских машин аккумуляторы и сдавал их на металл
Прокатилась в маршрутке: карманник украл у ярославны деньги и банковскую карту
В доме на улице Панина в Ярославле укрепят стены и несущие конструкции
Украшение по-ярославски: над городом летает упряжка с баклажаном
В ДТП в Ярославской области пострадали люди
В Ростове живодеры насадили дворнягу на арматуру и жестоко избили
Буренки на бензоколонке: в Ярославле коровы оккупировали заправку
«Бронепоезд» не смог сокрушить унылый «автобус»
Семьям, чьи квартиры пострадали во время хлопка газа в Ярославле, окажут помощь
Ярославец снял шедевральную рекламу, чтобы продать любимый автомобиль
В поселке под Ярославлем пять человек погибли, отравившись омывайкой
Прокуратура проверит законность использования газового оборудования на Панина, 41
Взрыв газа в Ярославле: следователи проводят проверку
Все подъезда дома, кроме второго, в котором взорвался газ, признаны безопасными
В доме, где произошел взрыв газа, обрушилась стена между двумя квартирами
Ярославцев, эвакуированных из дома, где взорвался газ, разместили в школе №55