Браконьеру из Рыбинского района грозит штраф до миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-02T09:03:33+03:00

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Информацию о том, что один из жителей деревни Барбино Рыбинского района охотится на животных, в полицию поступила от местного егеря. Нагрянули с проверкой к подозреваемому и у него дома нашли мясо лося. Рыбинец не стал отпираться и рассказал, как он охотился. На лосиной тропе установил капкан в виде петли из металлического тросика, куда и угодил сохатый.

- Подозреваемый выдал оставшееся мясо лося, сотрудники полиции изъяли приспособление для изготовления петель и готовую петлю, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Браконьер должен будут выплатить ущерб – 240 тысяч рублей. Кроме того, ему грозит и штраф от 500 тысяч рублей до миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU