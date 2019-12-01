В доме, где произошел взрыв газа, обрушилась стена между двумя квартирами
Специалистам предстоит определить, безопасно ли дальнейшее проживание в доме
ФОТО Ивана Басова
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Во время взрыва газа на улице Труфанова обрушилась стена между квартирами №24 и №23. В последней как раз и прогремел взрыв. Пострадал молодой человек.
- В здании выбиты стекла, обрушена стена. Других видимых повреждений нет, - сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС по Ярославской области. - На данный момент специалистами определяется степень безопасности дальнейшего проживания в доме.
Сейчас все жильцы размещены в школе №55. Какое время они там пробудут, пока не известно. Эвакуировано 314 человек, в том числе 38 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU