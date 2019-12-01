В доме, где произошел взрыв газа, обрушилась стена между двумя квартирами

СЕГОДНЯ 01:27 2019-12-01T01:27:18+03:00

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Во время взрыва газа на улице Труфанова обрушилась стена между квартирами №24 и №23. В последней как раз и прогремел взрыв. Пострадал молодой человек.

- В здании выбиты стекла, обрушена стена. Других видимых повреждений нет, - сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС по Ярославской области. - На данный момент специалистами определяется степень безопасности дальнейшего проживания в доме.

Сейчас все жильцы размещены в школе №55. Какое время они там пробудут, пока не известно. Эвакуировано 314 человек, в том числе 38 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU