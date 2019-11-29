2019-11-29T20:39:39+03:00
Общество

Земельные войны: ярославна подала в суд на соседа, и сама оказалась должницей

«Сантиметры» земли оказались дороже человеческих отношений
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Пару лет назад ярославец решил сделать пристройку к своему дому в виде веранды. Соседка разозлилась на мужчину за то, что небольшая часть летней веранды оказалась на ее участке, и пошла в суд. Судья обязал соседа снести строение, но тот продал свою недвижимость, и эта обязанность перешла новому владельцу.

Тот без проблем исполнил решение суда, но выяснил, что на его территории стоит чужой сарай. И теперь соседка оказалась заложницей ситуации. Однако она не торопилась демонтировать постройку и говорила, что ей некуда вывести нажитое добро.

– Судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, назначен новый срок для исполнения решения и разъяснено, что в случае неисполнения решения суда будет привлечена подрядная организация, и стоимость работ по демонтажу постройки будут взысканы с нее, – пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Женщина собралась с силами и снесла сарай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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