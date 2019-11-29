2019-11-29T11:45:53+03:00
Происшествия

Ярославец украл кассу из магазина, в которой было 52 тысячи рублей

Мужчина потратил деньги и выкинул аппарат
Екатерина РЯБЦЕВА
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В одном из магазинов в торговом павильоне на улице 8 Марта ночью кто-то разбил стеклянную дверь и украл кассовый аппарат. Внутри аппарата находилось более 52 тысяч рублей.

Полиция быстро среагировала и нашла преступника. Совершить кражу решил местный житель. По словам мужчины, ему очень нужны были деньги. Наличные он потратил, а саму кассу выкинул.

– Следственным подразделением ОМВД России по Красноперекопскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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