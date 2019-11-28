Ярославские приставы продают на торгах «двушку» на Кирова всего за 2 миллиона рублей
Ярославские судебные приставы на своем сайте в разделе публичных торгов выставили интересный лот – квартиру в самом сердце города за сущие копейки.
Они предлагают горожанам арестованную недвижимость, находящуюся в залоге у банка за 2 113 912 рублей. Жилье находится на улице Кирова, во дворах, рядом с торговым центром «Волга».
Квартира имеет скромную площадь – 35,7 квадратных метра, но заявлена как 2-х комнатная. А еще в ней зарегистрированы жильцы.
– Задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт отсутствует, – говорится на сайте УФССП.
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ИСТОЧНИК KP.RU