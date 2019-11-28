Ярославские приставы продают на торгах «двушку» на Кирова всего за 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-28T11:05:06+03:00

Квартира находится в залоге у банка

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Ярославские судебные приставы на своем сайте в разделе публичных торгов выставили интересный лот – квартиру в самом сердце города за сущие копейки.

Они предлагают горожанам арестованную недвижимость, находящуюся в залоге у банка за 2 113 912 рублей. Жилье находится на улице Кирова, во дворах, рядом с торговым центром «Волга».

Квартира имеет скромную площадь – 35,7 квадратных метра, но заявлена как 2-х комнатная. А еще в ней зарегистрированы жильцы.

– Задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт отсутствует, – говорится на сайте УФССП.

Не желаете прикупить себе квартирку в исторической части Ярославля?

ИСТОЧНИК KP.RU