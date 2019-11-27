Утром в Ярославле на Фрунзе машины бились одна за другой

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-27T13:35:47+03:00

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Утром на проспекте Фрунзе случился настоящий транспортный коллапс. С 6 утра автомобили бились один за другим на скользкой дороге. Местные жители насчитали аж четыре аварии.

Из-за резкого перепада температур дорожное покрытие превратилось в каток. Очевидцы предположили, что некоторые водители могли передвигаться на «лете».

– Там и на зиме тронутся достаточно сложно, – поделился ярославец в группе «Жесть Ярославль».

Из-за ДТП на проспекте образовалась пробка, которую можно было объехать по Тормозному шоссе.

Сразу два ДТП на пр-те Фрунзе и пробка. 27.11.19.ВИДЕО: Безопасный регион

ИСТОЧНИК KP.RU