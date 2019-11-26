В Ярославле нельзя будет парковаться на улице Республиканской
В городе вводятся очередные ограничения остановки и парковки автомобилей
Ограничения начнут действовать с 16 декабря.Фото: Мэрия Ярославля
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На официальном портале мэрии Ярославля появилась информация об очередных ограничениях остановки и стоянки автомобилей. Нельзя будет парковать машины на Республиканской от улицы Советской до улицы Победы со стороны ТЦ "Флагман" и кинотеатра "Родина".
Ограничения начнут действовать с 16 декабря, так что у водителей еще есть время найти место под стоянку своего автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU