2019-11-26T18:53:44+03:00
Общество

В Ярославле нельзя будет парковаться на улице Республиканской

В городе вводятся очередные ограничения остановки и парковки автомобилей
Полина Вачнадзе
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Ограничения начнут действовать с 16 декабря.Ограничения начнут действовать с 16 декабря.Фото: Мэрия Ярославля
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На официальном портале мэрии Ярославля появилась информация об очередных ограничениях остановки и стоянки автомобилей. Нельзя будет парковать машины на Республиканской от улицы Советской до улицы Победы со стороны ТЦ "Флагман" и кинотеатра "Родина".

Ограничения начнут действовать с 16 декабря, так что у водителей еще есть время найти место под стоянку своего автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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