В Ярославле нельзя будет парковаться на улице Республиканской

26 Нояб. 18:53 2019-11-26T18:53:44+03:00

Изменить размер текста: A A

На официальном портале мэрии Ярославля появилась информация об очередных ограничениях остановки и стоянки автомобилей. Нельзя будет парковать машины на Республиканской от улицы Советской до улицы Победы со стороны ТЦ "Флагман" и кинотеатра "Родина".

Ограничения начнут действовать с 16 декабря, так что у водителей еще есть время найти место под стоянку своего автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU