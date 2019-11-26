Мошенники приехали из Питера в Ярославль, чтобы тратить фальшивые деньги на цветы, игрушки и еду

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-26T09:36:31+03:00

Мужчины, которые придумали преступную схему, уже были ранее судимы Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

В машине у подозреваемых нашли 39 поддельных купюр

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Владелец кафе в Ярославской области обратился за помощью к полиции. Мужчина рассказал, что посетители после обеда заплатили ему фальшивыми деньгами.

Точно такие же заявления поступили правоохранителям в Кировском и Фрунзенском районах. Неизвестные люди покупали цветы и игрушки с помощью купюр, номиналом в 5 тысяч рублей.

– Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ярославской области установлены подозреваемые в сбыте поддельных денег – трое ранее судимых жителей Санкт-Петербурга, – рассказали в ведомстве. – Их подозревают в четырех эпизодах сбыта поддельных денег.

Мошенников нашли. В машине у них обнаружили 39 фальшивых купюр, а специалисты экспертно-криминалистического центра подтвердили это.

Теперь любители «быстрых денег» отправятся на принудительные работы, либо лишатся свободы и заплатят большой штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU