Мошенники приехали из Питера в Ярославль, чтобы тратить фальшивые деньги на цветы, игрушки и еду
Владелец кафе в Ярославской области обратился за помощью к полиции. Мужчина рассказал, что посетители после обеда заплатили ему фальшивыми деньгами.
Точно такие же заявления поступили правоохранителям в Кировском и Фрунзенском районах. Неизвестные люди покупали цветы и игрушки с помощью купюр, номиналом в 5 тысяч рублей.
– Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ярославской области установлены подозреваемые в сбыте поддельных денег – трое ранее судимых жителей Санкт-Петербурга, – рассказали в ведомстве. – Их подозревают в четырех эпизодах сбыта поддельных денег.
Мошенников нашли. В машине у них обнаружили 39 фальшивых купюр, а специалисты экспертно-криминалистического центра подтвердили это.
Теперь любители «быстрых денег» отправятся на принудительные работы, либо лишатся свободы и заплатят большой штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU