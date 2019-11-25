Жительница Тутаева отсудила у ярославского цирка 80 тысяч рублей за сломанный копчик

СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-25T16:32:22+03:00

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9 марта этого года женщина вместе с ребенком была на представлении в Ярославле. После того, как программа завершилась, она вышла из здания… и, поскользнувшись на наледи, упала на ступеньках. Несмотря на сильную боль в спине, пострадавшая самостоятельно добралась до травмпункта – там ей констатировали перелом копчика.

Почти два месяца женщина находилась на больничном. А когда вышла – подала иск о взыскании с Ярославского цирка 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Тутаевский городской суд удовлетворил требования истицы, но частично, взыскав с цирка лишь 80 тысяч рублей вместо требуемых 300.

Но даже такую сумму цирк не готов был выплатить. По словам представителей организации, крыльцо цирка постоянно очищают от снега и льда, поэтому поскользнуться истица не могла, а причиной падения и, как следствие, перелома, стала ее неосторожность. Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции в Ярославском областном суде, но и там не встретил понимания. Коллегия не нашла оснований для отмены прежнего решения и оставила апелляционную жалобу без удовлетворения. Так что придется цирку все же заплатить жительнице Тутаева, так неудачно сходившей на представление.

ИСТОЧНИК KP.RU