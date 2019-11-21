Ей нужна помощь медиков. Под Ярославлем исчезла пожилая женщина

СЕГОДНЯ 18:27 2019-11-21T18:27:42+03:00

Вахитова Галина ушла из дома в Семибратово и потерялась

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В Ярославской области пропала 82-летняя женщина. Галина Вахитова ушла из своего дома в Семибратове 20 ноября, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Предварительно, она могла направиться в Ярославль.

Бабушка невысокого роста, около 160 см, среднего телосложения, на вид около 80 лет, волосы седые с каштановыми прядями могут быть собраны в пучок. Глаза голубого цвета.

Была одета в черный пуховик с капюшоном, черные или синие брюки, вязаную бордовую шапку.

Внимание, пропавшая женщина дезориентирована и нуждается в помощи медиков. Пожалуйста, если вы видели ее после 20 ноября или знаете что-либо о местонахождении, обратитесь в полицию или позвоните волонтерам по номеру 89109640838.

ИСТОЧНИК KP.RU