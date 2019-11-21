2019-11-21T18:27:42+03:00
Происшествия

Ей нужна помощь медиков. Под Ярославлем исчезла пожилая женщина

Вахитова Галина ушла из дома в Семибратово и потерялась
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Ориентировка ЯрСпасОриентировка ЯрСпас
Изменить размер текста:

В Ярославской области пропала 82-летняя женщина. Галина Вахитова ушла из своего дома в Семибратове 20 ноября, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Предварительно, она могла направиться в Ярославль.

Бабушка невысокого роста, около 160 см, среднего телосложения, на вид около 80 лет, волосы седые с каштановыми прядями могут быть собраны в пучок. Глаза голубого цвета.

Была одета в черный пуховик с капюшоном, черные или синие брюки, вязаную бордовую шапку.

Внимание, пропавшая женщина дезориентирована и нуждается в помощи медиков. Пожалуйста, если вы видели ее после 20 ноября или знаете что-либо о местонахождении, обратитесь в полицию или позвоните волонтерам по номеру 89109640838.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия Ярославля не заключила контракт на приготовление противогололедной смеси
В Ярославской области выявлен сайт, на котором продавали российские паспорта
В Рыбинске иномарка вылетела в кювет и сгорела. Водитель погиб
В Рыбинскую колонию пытались передать метадон, спрятанный в арахисе
Ярославцы зря стояли в очереди к наркологу. Минздрав отложил повышение цен
Из-за долгов по коммуналке и налогам ярославец может лишиться «Нивы»
Жителя Ярославской области оштрафовали за оскорбление жены
Бил ножом в лицо и бросил умирать на улице: в Ярославле задержали подозреваемого в жестоком убийстве
В Ярославле прокуратура нашла сайты, на которых продавались поддельные деньги
В Ярославле разыскивают молодую женщину
33 почтовых отделения Ярославской области переоборудовали для удобства инвалидов
В ярославском УВД пройдет прямая линия по вопросам коррупции
Ярославцев просят о помощи в поисках сбежавшего из вольера лиса Гриши
В Ярославле поймали водителя с поддельными правами
Мужчина придумал историю с ограблением, чтобы не ссориться с родственниками
Жительница Рыбинска украла у приятеля золотые украшения и сдала их в ломбард