В Ярославле прошла конференция профсоюзов

15 Нояб. 14:29 2019-11-15T14:29:26+03:00

Делегаты подвели итоги пяти лет работы и обсудили планы на будущее

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XXVIII региональная конференция Объединения организаций профсоюзов прошла в Ярославле 14 ноября. На ней присутствовали более ста профсоюзных активистов, которые представили самые разные отрасли: здравоохранение, образование, культуру, машиностроение, автотранспорт, агро- и химическую промышленность. Задача встречи была непросто подвести итоги работы за минувшие пять лет, но и обозначить перспективы на будущую пятилетку. Были затронуты темы социального партнерства, молодежной политики, оздоровительной кампании, образовательных возможностей профсоюзов.

- Есть и положительные моменты в нашей работе, и отрицательные. Мы добились повышения минимального размера оплаты труда, введения дополнительных гарантий для людей. Но не смогли предотвратить повышение пенсионного возраста, не решен вопрос с безопасностью на производстве, с задержками заработной платы, - отметил председатель Объединения организаций профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев.

Кроме подведения итогов работы и обсуждения планов на конференции избрали руководителей Объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU