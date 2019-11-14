Гладко было на бумаге… В Ярославле заволжанам показали проект будущего сквера на Машиностроителей

14 Нояб. 15:59 2019-11-14T15:59:02+03:00

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Вот уже 15 лет на месте будущего сквера находится стройплощадка, огороженная забором, на которой копится мусор. Приятного мало. По итогам голосования по проекту «Решаем вместе!» в 2018 году эта территория заняла пятое место и будет благоустроена в следующем году.

Как сообщает мэрия Ярославля, представленный общественности проект споров не вызвал. Сквер будет окружен шумозащитным экраном из деревьев и кустарников, а территорию парк разделят на зоны, предназначенные для отдыха людей разных возрастов.

А еще в сквере хотят установить сцену, для малышей – городок, для подростков – спортплощадку с турниками и тренажерами, а также роллеродром, который зимой будут переоборудовать в каток.

На проекте все выглядит красочно и интересно, осталось дождаться его воплощения в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU