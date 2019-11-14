Гладко было на бумаге… В Ярославле заволжанам показали проект будущего сквера на Машиностроителей
Вот уже 15 лет на месте будущего сквера находится стройплощадка, огороженная забором, на которой копится мусор. Приятного мало. По итогам голосования по проекту «Решаем вместе!» в 2018 году эта территория заняла пятое место и будет благоустроена в следующем году.
Как сообщает мэрия Ярославля, представленный общественности проект споров не вызвал. Сквер будет окружен шумозащитным экраном из деревьев и кустарников, а территорию парк разделят на зоны, предназначенные для отдыха людей разных возрастов.
А еще в сквере хотят установить сцену, для малышей – городок, для подростков – спортплощадку с турниками и тренажерами, а также роллеродром, который зимой будут переоборудовать в каток.
На проекте все выглядит красочно и интересно, осталось дождаться его воплощения в жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU