2019-11-14T09:09:59+03:00
Общество

Ярославна незаконно прописала в общежитии 13 иностранцев

Теперь женщине грозит как минимум штраф
Полина Вачнадзе
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В двух комнатах были зарегистрированы 13 человекВ двух комнатах были зарегистрированы 13 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Незаконно прописанных иностранцев обнаружила полиция во время проверки. В двух комнатах общежития Дзержинского района Ярославля было зарегистрировано 13 человек, которые там даже и не думали жить.

По всей видимости, 36-летняя ярославна, которая нигде официально не трудилась, решила таким образом немного подзаработать. Правда, теперь ей как минимум грозит неплохой такой штраф: от 100 до 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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