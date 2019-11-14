Ярославна незаконно прописала в общежитии 13 иностранцев

14 Нояб. 09:09 2019-11-14T09:09:59+03:00

В двух комнатах были зарегистрированы 13 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Незаконно прописанных иностранцев обнаружила полиция во время проверки. В двух комнатах общежития Дзержинского района Ярославля было зарегистрировано 13 человек, которые там даже и не думали жить.

По всей видимости, 36-летняя ярославна, которая нигде официально не трудилась, решила таким образом немного подзаработать. Правда, теперь ей как минимум грозит неплохой такой штраф: от 100 до 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU