Ярославна незаконно прописала в общежитии 13 иностранцев
Теперь женщине грозит как минимум штраф
В двух комнатах были зарегистрированы 13 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Незаконно прописанных иностранцев обнаружила полиция во время проверки. В двух комнатах общежития Дзержинского района Ярославля было зарегистрировано 13 человек, которые там даже и не думали жить.
По всей видимости, 36-летняя ярославна, которая нигде официально не трудилась, решила таким образом немного подзаработать. Правда, теперь ей как минимум грозит неплохой такой штраф: от 100 до 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU