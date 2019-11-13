2019-11-13T21:07:37+03:00
Происшествия

Сотрудник угличской колонии пытался продать заключенным наркотики

22 летнего фсиновца поймали за руки сотрудники ФСБ
Роман РЫЖИКОВ
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Бывший командир пожарной части угличской исправительной колонии попался на наркотиках. С тремя свертками 22-летнего фсиновца поймали за руку сотрудники УФСБ прямо на КПП исправительного учреждения. Он собирался продать вес одному из заключенных.

- Бывшему сотруднику предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств с использованием своего служебного положения в крупном размере, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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