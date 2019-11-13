Сотрудник угличской колонии пытался продать заключенным наркотики

13 Нояб. 21:07 2019-11-13T21:07:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший командир пожарной части угличской исправительной колонии попался на наркотиках. С тремя свертками 22-летнего фсиновца поймали за руку сотрудники УФСБ прямо на КПП исправительного учреждения. Он собирался продать вес одному из заключенных.

- Бывшему сотруднику предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств с использованием своего служебного положения в крупном размере, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU